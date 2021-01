Coronavirus Nettuno, 9 nuovi casi. Ecco la situazione aggiornata al 9 gennaio (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 9 i nuovi casi di Coronavirus, tutti posti in isolamento domiciliare, che sono stati registrati a Nettuno. Sono, invece, 6 le persone guarite: tra queste, anche due pazienti che erano ricoverati in strutture ospedaliere. Gli attualmente positivi a Nettuno sono 447, di cui 12 ospedalizzati. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 9 idi, tutti posti in isolamento domiciliare, che sono stati registrati a. Sono, invece, 6 le persone guarite: tra queste, anche due pazienti che erano ricoverati in strutture ospedaliere. Gli attualmente positivi asono 447, di cui 12 ospedalizzati. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Coronavirus Nettuno, 9 nuovi casi. Ecco la situazione aggiornata al 9 gennaio - ilClandestinoTW : A Nettuno oltre 4000 cittadini positivi al coronavirus, 16 nuovi casi solo ieri - 79_Alessio : RT @romatoday: Coronavirus: focolaio in una Rsa della provincia, in corso l'indagine epidemiologica - romatoday : Coronavirus: focolaio in una Rsa della provincia, in corso l'indagine epidemiologica - Aprilia_News : #CORONAVIRUS: FOCOLAIO IN UNA RSA DI NETTUNO, 14 POSITIVI -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nettuno Coronavirus Nettuno, focolaio in una Rsa: indagine epidemiologica in corso LatinaToday A Nettuno oltre 400 cittadini positivi al coronavirus, 16 nuovi casi solo ieri

Sono sedici i nuovi casi di Coronavirus registrati dalla Asl Roma 6 nel comune di Nettuno nella giornata di ieri. Quindici sono in isolamento domiciliare, ...

Nettuno, aggiornamento Covid: oggi 16 nuovi casi positivi

Sono 16 i nuovi casi di Coronavirus registrati dalla Asl Roma 6 nel comune di Nettuno. 15 sono in isolamento domiciliare, mentre 1 è stato ricoverato in struttura ospedaliera. Gli attualmente sono 444 ...

Sono sedici i nuovi casi di Coronavirus registrati dalla Asl Roma 6 nel comune di Nettuno nella giornata di ieri. Quindici sono in isolamento domiciliare, ...Sono 16 i nuovi casi di Coronavirus registrati dalla Asl Roma 6 nel comune di Nettuno. 15 sono in isolamento domiciliare, mentre 1 è stato ricoverato in struttura ospedaliera. Gli attualmente sono 444 ...