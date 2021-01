Coronavirus, nel turismo è crisi: 'Siamo tornati indietro di 30 anni' (Di sabato 9 gennaio 2021) Il 2020 si è chiuso 'con meno 78 milioni di arrivi e meno 240 milioni di presenze turistiche in Italia': in questo modo, secondo il presidente di Confturismo Confcommercio, Luca Patanè, 'le lancette ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 gennaio 2021) Il 2020 si è chiuso 'con meno 78 milioni di arrivi e meno 240 milioni di presenze turistiche in Italia': in questo modo, secondo il presidente di ConfConfcommercio, Luca Patanè, 'le lancette ...

sbonaccini : #Coronavirus, nel weekend io e la Giunta regionale andremo in visita nei punti #vaccini di tutta la @RegioneER : og… - you_trend : ?? #Coronavirus: sono oltre le 400 mila dosi di #vaccino somministrate nel nostro Paese ?? Il punto sulla campagna… - antoguerrera : La crisi del #Coronavirus a Londra è molto grave e inquietante, come spiegato oggi qui più diffusamente.… - il_farmacista : RT @FallingMatuidi: Retwitta se pensi che Chiellini abbia isolato il coronavirus da Cuadrado e lo abbia messo nel piatto di pasta in bianco… - gioalbarosa : Come funziona il vaccino di Pfizer-BioNTech -