Coronavirus | le news Speranza | Non abbiamo vinto Governo valuta restrizioni LIVE

Il ministro della Salute parla in webinar sulle vaccinazioni: "Ritmo interessante ma siamo all'inizio". Sono oltre mezzo milione gli italiani che hanno già ricevuto la prima dose. Da domani in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. L'Esecutivo sta pensando di introdurre un'ulteriore stretta: se l'incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatta in automatico la zona rossa

