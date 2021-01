Coronavirus, le news. Restrizioni, il governo valuta revisione dei parametri. DIRETTA (Di sabato 9 gennaio 2021) Lunedì vertice governo-Regioni su nuovo dpcm. Si valuta un'ulteriore stretta: se l'incidenza settimanale dei casi è sopra a 250 ogni 100mila abitanti scatta la zona rossa. Secondo fonti vicine all'esecutivo, possibile nuova proroga dello stato d'emergenza. Speranza sulle vaccinazioni: "Ritmo interessante ma siamo all'inizio". Entro febbraio in arrivo 764mila dosi da Moderna. Da domani in zona arancione Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Attesa per il bollettino della Protezione civile Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 gennaio 2021) Lunedì vertice-Regioni su nuovo dpcm. Siun'ulteriore stretta: se l'incidenza settimanale dei casi è sopra a 250 ogni 100mila abitanti scatta la zona rossa. Secondo fonti vicine all'esecutivo, possibile nuova proroga dello stato d'emergenza. Speranza sulle vaccinazioni: "Ritmo interessante ma siamo all'inizio". Entro febbraio in arrivo 764mila dosi da Moderna. Da domani in zona arancione Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Attesa per il bollettino della Protezione civile

