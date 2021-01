Coronavirus, le news. Il bollettino: 19.978 contagi su 172.119 tamponi, 483 decessi. LIVE (Di sabato 9 gennaio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un aumento di 6 terapie intensive mentre diminuiscono di 53 i ricoveri ordinari. Tasso di positività all'11,6%. Lunedì vertice Governo-Regioni su nuovo dpcm. Si valuta un'ulteriore stretta: se l'incidenza settimanale dei casi è sopra a 250 ogni 100mila abitanti scatta la zona rossa. Secondo fonti vicine all'esecutivo, possibile proroga dello stato d'emergenza. Entro febbraio in arrivo 764mila dosi da Moderna. Da domani in zona arancione Calabria, Emilia-Romagna, Lombardi Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 gennaio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un aumento di 6 terapie intensive mentre diminuiscono di 53 i ricoveri ordinari. Tasso di positività all'11,6%. Lunedì vertice Governo-Regioni su nuovo dpcm. Si valuta un'ulteriore stretta: se l'incidenza settimanale dei casi è sopra a 250 ogni 100mila abitanti scatta la zona rossa. Secondo fonti vicine all'esecutivo, possibile proroga dello stato d'emergenza. Entro febbraio in arrivo 764mila dosi da Moderna. Da domani in zona arancione Calabria, Emilia-Romagna, Lombardi

