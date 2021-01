Coronavirus, la nuova Italia a colori: 5 Regioni in area arancione, nessuna in quella rossa. Ma tante sono in bilico, chi rischia di più (Di sabato 9 gennaio 2021) Coronavirus e misure anti contagio, cambia ancora la conformazione delle restrizioni in Italia. In questo (ormai) frenetico susseguirsi di Dpcm, Decreti e Ordinanze gli Italiani da domani, domenica 10 gennaio 2021, dovranno nuovamente fare i conti con l’ennesimo cambio di regole per fronteggiare un’emergenza sanitaria lungi dall’essere conclusa. Coronavirus, Speranza firma l’Ordinanza: 5 Regioni finiscono in zona arancione Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ieri una nuova Ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020). L’Ordinanza, che entrerà in vigore a partire da domani domenica 10 gennaio, colloca in area arancione le Regioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 gennaio 2021)e misure anti contagio, cambia ancora la conformazione delle restrizioni in. In questo (ormai) frenetico susseguirsi di Dpcm, Decreti e Ordinanze glini da domani, domenica 10 gennaio 2021, dovrannomente fare i conti con l’ennesimo cambio di regole per fronteggiare un’emergenza sanitaria lungi dall’essere conclusa., Speranza firma l’Ordinanza: 5finiscono in zonaIl ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ieri unaOrdinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020). L’Ordinanza, che entrerà in vigore a partire da domani domenica 10 gennaio, colloca inle...

