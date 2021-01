Coronavirus: in provincia Milano 641 nuovi casi di cui 258 in città (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) - In Lombardia i nuovi casi positivi al Coronavirus sono 2.506 (di cui 128 'debolmente positivi') e risultano presenti in tutte le province della regione. Nel dettaglio i risultati per provincia: Milano 641 di cui 258 a Milano città, Bergamo 62, Brescia 413, Como 227, Cremona 139, Lecco 113, Lodi 73, Mantova 244, Monza e Brianza 195, Pavia 183, Sondrio 70 e Varese 87. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021), 9 gen. (Adnkronos) - In Lombardia ipositivi alsono 2.506 (di cui 128 'debolmente positivi') e risultano presenti in tutte le province della regione. Nel dettaglio i risultati per641 di cui 258 a, Bergamo 62, Brescia 413, Como 227, Cremona 139, Lecco 113, Lodi 73, Mantova 244, Monza e Brianza 195, Pavia 183, Sondrio 70 e Varese 87.

erbanotizie : Coronavirus. I dati di sabato 9 gennaio. In provincia di Como +227 positivi - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 9 GENNAIO, OTTO DECESSI / 94 NUOVI POSITIVI AL MOLECOL… - sardanews : Coronavirus: 305 contagi in Sardegna, 24 in provincia di Oristano - losservcom : #Livorno #Covid19 #Coronavirus #bollettino #Toscana @MassimoLandi7 @Rima_Callo @LivornoDaily @LivornoTimes Coronavi… - MassimoLandi7 : #Livorno #Covid19 #Coronavirus #bollettino #Toscana Coronavirus: 529 nuovi casi in Toscana, di cui 69 tra Livorno e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus provincia Coronavirus: situazione di venerdì 8 gennaio 2021 Ufficio Stampa Coronavirus: in provincia Milano 641 nuovi casi di cui 258 in città

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - In Lombardia i nuovi casi positivi al coronavirus sono 2.506 (di cui 128 'debolmente positivi') e risultano presenti in ...

Covid-19: tre decessi e 99 nuovi positivi. Oltre 5 mila le persone vaccinate in Polesine

[CORONAVIRUS] Cala leggermente l’incidenza tra i test effettuati e nuovi positivi in provincia di Rovigo, le vittime con il Covid-19 salgono a 277 ...

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - In Lombardia i nuovi casi positivi al coronavirus sono 2.506 (di cui 128 'debolmente positivi') e risultano presenti in ...[CORONAVIRUS] Cala leggermente l’incidenza tra i test effettuati e nuovi positivi in provincia di Rovigo, le vittime con il Covid-19 salgono a 277 ...