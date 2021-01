Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 9 gennaio 2021: 2.506 nuovi casi e 63 morti. A Milano città 258 contagiati (Di sabato 9 gennaio 2021) Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi sabato 9 gennaio 2021. In Lombardia a fronte di 24.847 tamponi effettuati sono 2.506 i nuovi positivi (10 per cento), continuano a crescere i ricoveri, ... Leggi su leggo (Di sabato 9 gennaio 2021)in, ildi oggi. Ina fronte di 24.847 tamponi effettuati sono 2.506 ipositivi (10 per cento), continuano a crescere i ricoveri, ...

RegLombardia : ??Ordinanza regionale n. 676 dell’8/01/21 Dall’11 al 24/01 gli studenti delle scuole superiori e delle istituzioni f… - RegLombardia : #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di cara… - RegLombardia : #LNews A fronte di 20.331 tamponi effettuati sono 2.799 i nuovi positivi (13,7%). I guariti/dimessi sono 1.214 ??… - AleRepossi : #Coronavirus: 183 nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Regione… - radio_milano : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 24.847 tamponi effettuati sono 2.506 i nuovi positivi (10%). I guariti/dimessi sono 1.683. ??https://… -