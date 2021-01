Coronavirus: in Lombardia 2.506 nuovi casi, 63 morti in ultime 24 ore (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 2.506 nuovi casi di positivi al Covid, di cui 128 'debolmente positivi'. Lo rende noto Regione Lombardia. Sono 63 le vittime, i decessi salgono così complessivamente a 25.728. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) - Nelle24 ore si registrano in2.506di positivi al Covid, di cui 128 'debolmente positivi'. Lo rende noto Regione. Sono 63 le vittime, i decessi salgono così complessivamente a 25.728.

