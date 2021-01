Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 gennaio: più contagi ma scende il tasso di positività (Di sabato 9 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus Aumentano i contagi da Coronavirus di pari passo ai tamponi. Però, diminuisce il tasso di positività: 11,6% (-0,9% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 19.978 positivi su 172.119 test effettuati. Rispettivamente, +2.445 infetti e +31.852 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 8 gennaio. Inoltre aumentano le terapie intensive, +6. scende il numero dei ricoveri, -53 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 17.040 (-535 rispetto ai dati dell’8 gennaio). In 24h sono morte 483 persone a causa del Covid-19 in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 gennaio 2021) I dati di oggi delAumentano idadi pari passo ai tamponi. Però, diminuisce ildi: 11,6% (-0,9% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 19.978 positivi su 172.119 test effettuati. Rispettivamente, +2.445 infetti e +31.852 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 8. Inoltre aumentano le terapie intensive, +6.il numero dei ricoveri, -53 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 17.040 (-535 rispetto ai dati dell’8). In 24h sono morte 483 persone a causa del Covid-19 in. Leggi anchein, ildell’8 ...

