Coronavirus, in Germania più di 24mila contagi e mille morti. Merkel: “Partenza lenta sui vaccini, ora acceleriamo”. Usa, altri 3.600 decessi (Di sabato 9 gennaio 2021) La pandemia continua a registrare in Europa e negli Stati Uniti numeri preoccupanti, sia di contagi che di vittime. Colpisce anche oggi la Germania, che nelle ultime 24 ore ha registrato quasi 24.694 nuovi casi e altri 1.083 decessi, portando i decessi complessivi a 39.878. Travolta dalle polemiche sulla lentezza nella somministrazione dei vaccini e per aver delegato all’Ue l’acquisto delle dosi, la cancelliera Angela Merkel ha promesso di accelerare e, riconoscendo che “è stata una Partenza lenta”, ha aggiunto: “Alcune centinaia di migliaia di persone sono state vaccinate e il numero cresce ogni giorno. Il ritmo aumenterà”. Stando alle statistiche del Robert Koch Institute, meno di mezzo milione di cittadini ha ricevuto la prima delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) La pandemia continua a registrare in Europa e negli Stati Uniti numeri preoccupanti, sia diche di vittime. Colpisce anche oggi la, che nelle ultime 24 ore ha registrato quasi 24.694 nuovi casi e1.083, portando icomplessivi a 39.878. Travolta dalle polemiche sulla lentezza nella somministrazione deie per aver delegato all’Ue l’acquisto delle dosi, la cancelliera Angelaha promesso di accelerare e, riconoscendo che “è stata una”, ha aggiunto: “Alcune centinaia di migliaia di persone sono state vaccinate e il numero cresce ogni giorno. Il ritmo aumenterà”. Stando alle statistiche del Robert Koch Institute, meno di mezzo milione di cittadini ha ricevuto la prima delle ...

Italia prima nell’Unione Europea per i vaccini Covid: lo sottolinea il report di Agenas. Ultimo il Belgio. Il report di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regional ...

L'Italia è prima per le vaccinazioni fatte (in valore assoluto), 504mila ad oggi, tra i Paesi dell'Unione Europea. Segue la Germania (476mila), Spagna (277mila) e Polonia (188mila). Lo evidenzia il re ...

