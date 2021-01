**Coronavirus: Fontana, 'siamo molto vicini a zona rossa, meglio cautela'** (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "siamo in zona arancione, molto vicini alla zona rossa. Rischiamo di passarci presto, questa è l'attuale situazione, soprattutto considerando l'RT e i limiti di occupazione delle rianimazioni". Lo ha spiegato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa per presentare la nuova giunta, a proposito della decisione di rinviare l'apertura delle scuole. "Io sono sempre stato convinto che si dovessero riaprire le scuole, e consentire le lezioni in presenza, ma in questo momento la precauzione e l'evoluzione della pandemia deve indurre a una maggiore cautela". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "inarancione,alla. Rischiamo di passarci presto, questa è l'attuale situazione, soprattutto considerando l'RT e i limiti di occupazione delle rianimazioni". Lo ha spiegato il presidente della Lombardia, Attilio, in conferenza stampa per presentare la nuova giunta, a proposito della decisione di rinviare l'apertura delle scuole. "Io sono sempre stato convinto che si dovessero riaprire le scuole, e consentire le lezioni in presenza, ma in questo momento la precauzione e l'evoluzione della pandemia deve indurre a una maggiore".

