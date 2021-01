Coronavirus: Fontana, 'siamo molto vicini a zona rossa, meglio cautela' (2) (Di sabato 9 gennaio 2021) (Adnkronos) - "I prossimi colori delle Regioni si decideranno venerdì, quando arriveranno i risultati al Cts. Dovremo capire se l'Rt e gli altri parametri che determinano il passaggio di colore peggioreranno nella prossima settimana, o miglioreranno. Nel caso in cui dovessero peggiorare, noi siamo vicini al rosso, c'è la possibilità che dal venerdì della prossima settimana, per la Lombardia scatti la zona rossa", ha aggiunto il presidente di Regione Lombardia, Fontana. "Dall'inizio di dicembre l'indicazione dei parametri che determinano il passaggio delle Regioni da una zona all'altra, è stata modificata e resa più rigorosa. I dati che non scendono indicano che dobbiamo prestare attenzione, non possiamo ritenere che il problema si sia risolto", ha concluso. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) (Adnkronos) - "I prossimi colori delle Regioni si decideranno venerdì, quando arriveranno i risultati al Cts. Dovremo capire se l'Rt e gli altri parametri che determinano il passaggio di colore peggioreranno nella prossima settimana, o miglioreranno. Nel caso in cui dovessero peggiorare, noial rosso, c'è la possibilità che dal venerdì della prossima settimana, per la Lombardia scatti la", ha aggiunto il presidente di Regione Lombardia,. "Dall'inizio di dicembre l'indicazione dei parametri che determinano il passaggio delle Regioni da unaall'altra, è stata modificata e resa più rigorosa. I dati che non scendono indicano che dobbiamo prestare attenzione, non posritenere che il problema si sia risolto", ha concluso.

