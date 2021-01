Coronavirus: Fontana, ‘colpito lo sport, ci aspetta tanto lavoro per rialzarci’ (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) – “L’emergenza pandemica che stiamo superando non ha colpito solo gli affetti, la scuola, l’economia ha colpito anche lo sport e i suoi protagonisti che siano atleti, dirigenti, allenatori, preparatori, tifosi. La Lombardia è da sempre culla di campioni, ora ci aspetta tanto lavoro, tanta forza per rialzarci e ritornare sul podio più alto in tutte le discipline sportive”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) – “L’emergenza pandemica che stiamo superando non ha colpito solo gli affetti, la scuola, l’economia ha colpito anche loe i suoi protagonisti che siano atleti, dirigenti, allenatori, preparatori, tifosi. La Lombardia è da sempre culla di campioni, ora ci, tanta forza per rialzarci e ritornare sul podio più alto in tutte le disciplineive”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fontana Coronavirus: Fontana, 'siamo molto vicini a zona rossa, meglio cautela' (2) SardiniaPost Letizia Moratti e Fontana al Pirellone - Foto Giampaolo Mannu

Occhi tutti su di lei. È il giorno di Letizia Moratti, l'ex sindaco di Milano che da sabato 9 gennaio è ufficialmente il nuovo assessore al Welfare di regione Lombardia. L'ex presidentessa Rai ed ex m ...

