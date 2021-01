Coronavirus, follia a Lucca: festa in piazza senza mascherina. Il video degli assembramenti (Di sabato 9 gennaio 2021) Serata di follia a Lucca, dove decine di giovani si sono ritrovati per fare festa. È successo a Porta dei Borghi, nel centro storico, di fronte ad alcuni locali che stavano facendo servizio d’asporto. Alcuni ragazzi hanno anche portato delle casse per la musica. Il sindaco della città toscana, Alessandro Tambellini, ha fatto sapere che le forze dell’ordine stanno identificando i responsabili della festa improvvisato e che stanno procedendo con le denunce. video Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Serata di, dove decine di giovani si sono ritrovati per fare. È successo a Porta dei Borghi, nel centro storico, di fronte ad alcuni locali che stavano facendo servizio d’asporto. Alcuni ragazzi hanno anche portato delle casse per la musica. Il sindaco della città toscana, Alessandro Tambellini, ha fatto sapere che le forze dell’ordine stanno identificando i responsabili dellaimprovvisato e che stanno procedendo con le denunce.Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

