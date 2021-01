Coronavirus, domani al via la vaccinazione per i volontari del trasporto sanitario (Di sabato 9 gennaio 2021) Presso i presidi ospedalieri Maria Vittoria, Martini, Oftalmico e San Giovanni Bosco verranno distribuite 600 dosi Leggi su lastampa (Di sabato 9 gennaio 2021) Presso i presidi ospedalieri Maria Vittoria, Martini, Oftalmico e San Giovanni Bosco verranno distribuite 600 dosi

Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna, #Ue: ok a commercializzazione. Domani riunione dell' #Aifa per l'o… - RegioneER : ??#Coronavirus, quasi 8mila persone vaccinate in Emilia-Romagna e da domani 50mila a settimana. Oggi 2.430 somminist… - Giusy05033470 : RT @QuiMediaset_it: Esclusiva mondiale al #tg5: intervista a #PapaFrancesco. #ilmondochevorrei #NewYorkTimes Domani in prima serata su #Ca… - QuiMediaset_it : Esclusiva mondiale al #tg5: intervista a #PapaFrancesco. #ilmondochevorrei #NewYorkTimes Domani in prima serata su… - infoitinterno : ?????? CORONAVIRUS, si resta ancora chiusi nel Comune: Lombardia arancione da domani fino al 15 gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus domani Coronavirus, domani al via la vaccinazione per i volontari del trasporto sanitario La Stampa Covid-19, perché i tamponi in Italia sono ancora troppo pochi

Il numero basso di tamponi continua a essere un punto estremamente debole della condotta italiana in risposta alla pandemia di Covid-19. In un lungo articolo sul New Yorker, lo scrittore Lawrence Wrig ...

Da domani regione in zona gialla Bar e negozi aperti circolazione libera

Nuovo colore, vecchie regole. Il Friuli Venezia Giulia, dopo il week-end in arancione (fino a stasera a mezzanotte), domani tornerà a essere zona gialla, quella che prevede le restrizioni più leggere ...

Il numero basso di tamponi continua a essere un punto estremamente debole della condotta italiana in risposta alla pandemia di Covid-19. In un lungo articolo sul New Yorker, lo scrittore Lawrence Wrig ...Nuovo colore, vecchie regole. Il Friuli Venezia Giulia, dopo il week-end in arancione (fino a stasera a mezzanotte), domani tornerà a essere zona gialla, quella che prevede le restrizioni più leggere ...