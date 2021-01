Coronavirus, domani al via la vaccinazione per i volontari del pronto soccorso (Di sabato 9 gennaio 2021) Presso i presidi ospedalieri Maria Vittoria, Martini, Oftalmico e San Giovanni Bosco verranno distribuite 600 dosi Leggi su lastampa (Di sabato 9 gennaio 2021) Presso i presidi ospedalieri Maria Vittoria, Martini, Oftalmico e San Giovanni Bosco verranno distribuite 600 dosi

Coronavirus, domani al via la vaccinazione per i volontari del pronto soccorso La Stampa

Torna oggi il torneo di serie C con tre anticipi nel girone B. Gara di cartello all’ Orogel-Manuzzi-La Fiorita di Cesena dove la formazione locale reduce da quattro vittorie consecutive e quarta in cl ...

Covid-19, asili e scuole dell’infanzia chiuse a Taranto fino al 15 gennaio

“Insieme, abbiamo deciso di ricorrere alla sospensione delle attività. “Abbiamo avuto un confronto con il direttore generale Ciro Imperio, il dirigente della Pubblica Istruzione, Paolo Spano, e gli op ...

