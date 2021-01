Coronavirus | dati sempre preoccupanti Vaccinazione e gravidanza | le indicazioni dell’Iss

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 19.978 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia mentre 483 sono le vittime. E' quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute-Iss. Ieri c'erano stati 17.533 nuovi casi su 140.267 tamponi effettuati, 620 i morti. Sono 17.040 i guariti e 172.119 i tamponi effettuati con un tasso di positività a 11,6% (-0,9%). Ad oggi gli attualmente positivi in Italia sono 572.842. Di questi, 546.989 si trovano in isolamento domiciliare, 2.593 sono ricoverati con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 183, più 6 rispetto a ieri.SUPERATE LE 500 MILA DOSIHanno superato il mezzo milione le sommistrazioni di vaccino per il Covid-19 in Italia, per la precisione 501.683 dosi sono state già inoculate 310.465 donne e 191.218 uomini. Sono questi idiffusi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ...