Coronavirus: dal 16 gennaio altro Dpcm con nuove restrizioni. Lunedì 11 riunione Governo-Regioni (Di sabato 9 gennaio 2021) Nel nuovo Dpcm con le misure antipandemiche è prevista, secondo quanto apprende l'ANSA, la conferma delle attuali misure mentre si stanno valutando nuove restrizioni. Se l'incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatterebbe in automatico la zona rossa

