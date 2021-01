Coronavirus | 19 978 nuovi casi su 172 119 tamponi e altri 483 morti

(Di sabato 9 gennaio 2021) Sono 19.978 idiin Italia , a fronte di 172.119eseguiti (in crescita rispetto ai 140.267 test di venerdì). Lo rileva il bollettino del ministero della Salute, secondo ...

Sono 19.978 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore tra i 172.119 tamponi processati. Il tasso di positività continua quindi a oscillare, come negli ultimi giorni, assesta ...Tasso di positività all'11,6%. I guariti o dimessi sono 17.040.