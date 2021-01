Convocati Crotone per il Verona: assenza dell’ultimo minuto per Stroppa (Di sabato 9 gennaio 2021) Giovanni Stroppa ha diramato la lista dei Convocati per la sfida contro il Verona. assenza dell’ultima ora per il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Verona. assenza dell’ultima ora per il tecnico del Crotone che deve rinunciare a Festa vittima di un attacco di gastroenterite. Portieri: Cordaz, Crespi, D’AlterioDifensori: Golemic, Magallan, Cuomo, Luperto, Djidji, Rispoli, Reca,Centrocampisti: Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Mazzotta, Pedro Pereira, Petriccione, Vulic, EduardoAttaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Riviere Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Giovanniha diramato la lista deiper la sfida contro ildell’ultima ora per il tecnico delGiovanniha diramato la lista deiper la gara contro ildell’ultima ora per il tecnico delche deve rinunciare a Festa vittima di un attacco di gastroenterite. Portieri: Cordaz, Crespi, D’AlterioDifensori: Golemic, Magallan, Cuomo, Luperto, Djidji, Rispoli, Reca,Centrocampisti: Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Mazzotta, Pedro Pereira, Petriccione, Vulic, EduardoAttaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Riviere Leggi su Calcionews24.com

