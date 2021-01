Conte truffato per 30 milioni di euro | cosa sta succedendo

Leggi su howtodofor

(Di sabato 9 gennaio 2021) MILANO - Potrebbe avere risvolti penali in Italia la vicenda della presunta truffa da 30didi cui è stato vittima Antonio. L'allenatore dell'Inter, insieme ad altri imprenditori, manager e personaggi noti, si sta muovendo legalmente per recuperare i soldi perduti in investimenti fantasma con il broker Massimo Bochicchio: si parla di un giro d'affari tra i 200 e i 500di. L'estate scorsa la corte di commercio inglese aveva ordinato a Bochicchio di restituire i 30, ma, a quanto riferisce il quotidiano La Verità, quei soldi non sono mai arrivati. A fine anno è stata inoltre aperta un'inchiesta da parte della procura di Modena sulle truffe del broker che trovava la maggior parte dei suoi clienti al Circolo Aniene di ...