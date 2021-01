Conte: Recovery plan in cdm, coesione maggioranza, lavoriamo per il bene comune (Di sabato 9 gennaio 2021) Il premier Conte, mentre continuano le schermaglie e le incomprensioni fra le forze di maggioranza, non esce dalla sua torre d'avorio (definizione della ministra Bellanova), ma si esprime, al solito, su Facebook Leggi su firenzepost (Di sabato 9 gennaio 2021) Il premier, mentre continuano le schermaglie e le incomprensioni fra le forze di, non esce dalla sua torre d'avorio (definizione della ministra Bellanova), ma si esprime, al solito, su Facebook

Ultime Notizie dalla rete : Conte Recovery Recovery, Conte: "Passi avanti significativi" Adnkronos Dadone, «Subito il Recovery e un patto di legislatura. Conte? Non si discute»

La ministra della Pubblica amministrazione (M5S): «I renziani? Non mi pare giusto spingersi sul terreno delle provocazioni». E il Mes? «Serve solo a spaccare la maggioranza».

Governo, l'equilibrio del terrore

Renzi non ritira i ministri e aspetta "risposte". Conte teme la crisi pilotata e offre "percorsi" sul recovery. Pressing per evitare il voto in aula ...

