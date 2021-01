Conte: «Lavoro per rafforzare solidità del governo. Mi chiedono di essere "paziente", ma il Paese sta soffrendo» (Di sabato 9 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte ha pubblicato un lungo post su Facebook, in cui fa il punto della situazione su Covid e vaccinazionioni, ma anche sul tema crisi di governo: «Il Paese sta... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 9 gennaio 2021) Il premier Giuseppeha pubblicato un lungo post su Facebook, in cui fa il punto della situazione su Covid e vaccinazionioni, ma anche sul tema crisi di: «Ilsta...

borghi_claudio : Comunque il fatto che in mezzo a una supposta crisi di governo il top tweet di giornata sia ormai da ore… - matteorenzi : Su Recovery, Mes, intelligence, scuola, alta velocità, garantismo, ruolo internazionale, lavoro e reddito di cittad… - matteosalvinimi : Pronto a mettere in moto, direzione ufficio. L’impegno affinché gli Italiani possano uscire di casa, per lavoro o p… - giulipi_ : RT @GiuMeliRC: Solo l’1% dei 196 miliardi del #RecoveryFund è destinato ai giovani e alle politiche del lavoro. Ancora una volta,il futur… - M4arc0Marco : RT @SHIN_Fafnhir: @matteorenzi State impedendo che esca perché volete usare un ipotetico fallimento di Conte per mettere su Draghi. Così po… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Lavoro Conte: «Lavoro per rafforzare solidità del governo. Mi chiedono di essere paziente, ma il Paese sta soffrendo» Il Messaggero Conte: «Lavoro per rafforzare solidità del governo. Mi chiedono di essere "paziente", ma il Paese sta soffrendo»

Il premier Giuseppe Conte ha pubblicato un lungo post su Facebook, in cui fa il punto della situazione su Covid e vaccinazionioni, ma anche sul tema crisi di governo: «Il Paese ...

Recovery Fund, altri 20 miliardi per Sanità, Sud e lavoro

Gli interventi per la Sanità crescono da 9 a 19,7 miliardi, considerando anche 1,7 dal React Eu, i fondi del Recovery fund destinati all’emergenza Covid (per l’Italia sono previsti 13,5 miliardi, quas ...

Il premier Giuseppe Conte ha pubblicato un lungo post su Facebook, in cui fa il punto della situazione su Covid e vaccinazionioni, ma anche sul tema crisi di governo: «Il Paese ...Gli interventi per la Sanità crescono da 9 a 19,7 miliardi, considerando anche 1,7 dal React Eu, i fondi del Recovery fund destinati all’emergenza Covid (per l’Italia sono previsti 13,5 miliardi, quas ...