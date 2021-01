Conte: “Lavoro per maggioranza coesa, lista di priorità per rafforzare il governo. Il Recovery? Non consente distrazioni, sono impaziente” (Di sabato 9 gennaio 2021) “Serve un grande sforzo collettivo per realizzare al più presto un Recovery Plan che garantisca al nostro Paese una pronta ripartenza e una più elevata resilienza”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte richiama le forze di maggioranza alla collaborazione per arrivare a un accordo sul piano di spesa dei fondi europei per il rilancio post-pandemia da presentare a Bruxelles. Mette alcuni punti fermi, spiegando che la “coesione” e la “solidità” sono “premesse” senza le quali “diventa arduo perseguire obiettivi che richiedono piena dedizione e acuta lungimiranza”. E sottolinea: “In questi giorni sto ricevendo molti inviti, anche autorevoli, ad essere ‘paziente’. Ma io non sono affatto paziente. Al contrario. sono impaziente. Perché il Paese sta soffrendo e abbiamo una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) “Serve un grande sforzo collettivo per realizzare al più presto unPlan che garantisca al nostro Paese una pronta ripartenza e una più elevata resilienza”. Il presidente del Consiglio Giusepperichiama le forze dialla collaborazione per arrivare a un accordo sul piano di spesa dei fondi europei per il rilancio post-pandemia da presentare a Bruxelles. Mette alcuni punti fermi, spiegando che la “coesione” e la “solidità”“premesse” senza le quali “diventa arduo perseguire obiettivi che richiedono piena dedizione e acuta lungimiranza”. E sottolinea: “In questi giorni sto ricevendo molti inviti, anche autorevoli, ad essere ‘paziente’. Ma io nonaffatto paziente. Al contrario.. Perché il Paese sta soffrendo e abbiamo una ...

