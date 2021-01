Conte: "Con circa 550.000 vaccinazioni effettuate siamo al primo posto nell'Ue" (Di sabato 9 gennaio 2021) “Oggi - con circa 550.000 vaccinazioni effettuate - siamo il primo Paese dell’Unione europea per numero di persone vaccinate (la Germania ci segue con circa 500.000 persone vaccinate). È un ottimo risultato che in questa fase iniziale ci conforta e ci deve spingere a continuare su questa strada per essere all’altezza di una sfida che anche nei prossimi mesi si annuncia complessa”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 gennaio 2021) “Oggi - con550.000ilPaese dell’Unione europea per numero di persone vaccinate (la Germania ci segue con500.000 persone vaccinate). È un ottimo risultato che in questa fase iniziale ci conforta e ci deve spingere a continuare su questa strada per essere all’altezza di una sfida che anche nei prossimi mesi si annuncia complessa”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe

VittorioSgarbi : #covid Più che la variante inglese, mi preoccupa la variante di Rignano sull’Arno. Spero che Renzi metta una parola… - petergomezblog : Assist di Von der Leyen al governo Conte: “Negoziato molto positivo sul Recovery con l’Italia. Ci sono buoni progre… - ricpuglisi : È un vero peccato che possa esserci #CrisiDiGoverno quando Rocco Casalino gestisce in maniera così garbata i rappor… - DimezzatiS : RT @lvoir: 'Lavorerò sempre per il bene vostro, il bene comune, e non per il mio utile personale. Fino alla fine farò ogni sforzo possibile… - Andrea_Bologna7 : @ricpuglisi Tra l'altro: '...la rottura con Conte, viceversa, non ha danneggiato il premier. “La fiducia verso Cont… -