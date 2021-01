Conte: "Al lavoro per rafforzare la coesione della squadra di governo" (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - rafforzare la coesione della maggioranza, la solidità e l'azione del governo, per superare le fibrillazioni in corso e rilanciare il Paese. È l'impegno assunto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che affida i suoi pensieri a Facebook, dove annuncia anche che sarà presentata al Cdm la richiesta di scostamento per varare un nuovo decreto ristori. "Sto lavorando anche a rafforzare la coesione delle forze di maggioranza e la solidità della squadra di governo. Senza queste premesse diventa arduo perseguire obiettivi che richiedono piena dedizione e acuta lungimiranza. E non consentono distrazioni, per rispetto dei cittadini e del momento che stiamo vivendo", scrive Conte. "In questi giorni ... Leggi su agi (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI -lamaggioranza, la solidità e l'azione del, per superare le fibrillazioni in corso e rilanciare il Paese. È l'impegno assunto dal presidente del Consiglio Giuseppe, che affida i suoi pensieri a Facebook, dove annuncia anche che sarà presentata al Cdm la richiesta di scostamento per varare un nuovo decreto ristori. "Sto lavorando anche aladelle forze di maggioranza e la soliditàdi. Senza queste premesse diventa arduo perseguire obiettivi che richiedono piena dedizione e acuta lungimiranza. E non consentono distrazioni, per rispetto dei cittadini e del momento che stiamo vivendo", scrive. "In questi giorni ...

