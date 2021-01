"Contagi da Covid-panettone". L'allarme degli addetti al tracciamento (Di sabato 9 gennaio 2021) Francesca Galici Li chiamano Contagi da Covid-panettone, sono quelli che vengono fatti risalire al periodo natalizio, ai brindisi con amici e parenti, allo shopping di Natale La curva dei Contagi, come spiegato ieri anche dall'Iss e dal Cts, è in risalita. Da lunedì in Italia tornerà il sistema a colori e 5 regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia) sono state inserite in area arancione. Al prossimo tracciamento potrebbero esserne aggiunte altre e intanto gli addetti al tracciamento spiegano quali potrebbero essere le cause di questa nuova impennata: "Sa come li chiamiamo? I Contagi da Covid- panettone. Quanti sono? Il 70 per cento, almeno. Non c'è telefonata che faccio che non mi ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 gennaio 2021) Francesca Galici Li chiamanoda, sono quelli che vengono fatti risalire al periodo natalizio, ai brindisi con amici e parenti, allo shopping di Natale La curva dei, come spiegato ieri anche dall'Iss e dal Cts, è in risalita. Da lunedì in Italia tornerà il sistema a colori e 5 regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia) sono state inserite in area arancione. Al prossimopotrebbero esserne aggiunte altre e intanto glialspiegano quali potrebbero essere le cause di questa nuova impennata: "Sa come li chiamiamo? Ida. Quanti sono? Il 70 per cento, almeno. Non c'è telefonata che faccio che non mi ...

fattoquotidiano : Covid, lo studio italiano: “Sono le polveri sottili e non l’inquinamento in generale a influire su contagi e mortal… - TgrRai : #Covid @GIMBE, in arrivo terza ondata, ancora lontano impatto vaccini: dal 29 dicembre al 5 gennaio tornano a cresc… - Agenzia_Ansa : #Covid, sindaco di #Londra @SadiqKhan dichiara un'allerta ospedaliera. Emergenza grave per diffusioni contagi 'fuor… - tinas48 : RT @fattoquotidiano: Covid, lo studio italiano: “Sono le polveri sottili e non l’inquinamento in generale a influire su contagi e mortalità… - hznll28 : RT @M49liberorso: Li chiamano contagi da COVID-Panettone perché contagi da teste di cazzo suona male. -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Covid Covid Usa, nuovo record con oltre 310mila contagi: i dati Adnkronos Salerno, Covid al Ruggi: contagi in corsia, scattano le contromisure

Tamponi molecolari e non più rapidi per tutti i pazienti da ricoverare. Stanze singole di isolamento nei reparti in attesa dell'esito. Sono le prime contromisure messe in campo ...

Covid, 512 nuovi contagi nel trevigiano

TREVISO - Scende la pressione sugli ospedali veneti: i pazienti ricoverati in area non critica sono 2.958 (20 in meno), quelli in terapia intensiva 387 (2 in meno).

Tamponi molecolari e non più rapidi per tutti i pazienti da ricoverare. Stanze singole di isolamento nei reparti in attesa dell'esito. Sono le prime contromisure messe in campo ...TREVISO - Scende la pressione sugli ospedali veneti: i pazienti ricoverati in area non critica sono 2.958 (20 in meno), quelli in terapia intensiva 387 (2 in meno).