Coniugi lontani | il bacio che commuove

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 9 gennaio 2021) Serenella Bettin Straziante incontro tra due anziani, entrambi ricoverati per Covid Quelche dura una vita. Una vita appesa a un filo che non si spezza. Lui e lei. Marito e moglie. Lui 72 anni. Lei 74. Lui ricoverato in semintensiva, lei in malattie infettive. Da quando hanno contratto il Covid non avevano più avuto alcun tipo di relazione, nemmeno un abbraccio, una stretta di mano, un qualcosa che ti facesse intendere che: ci sono io al tuo fianco - non temere. Niente. Niente di niente. Il Covid ti ammazza di solitudine. Ma loro più forti, più forti della morte, ieri all'ospedale di Cittadella, in provincia di Padova, si sono reincontrati, si sono riabbracciati, si sono cercati; le mani che si cercano, che si tendono, che si cercano ancora dopo anni, e quel, quelsulla mascherina lungo una vita. Quel ...