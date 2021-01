Conferenza stampa Prandelli: «Col Cagliari sarà uno scontro diretto» (Di sabato 9 gennaio 2021) Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari. Le sue parole Cesare Prandelli ha parlato in Conferenza stampa in vista della gara contro il Cagliari. Le sue parole. DIFFICOLTA’ FIORENTINA – «In questo momento la squadra ha dimostrato di essere squadra. E’ chiaro che giudichiamo solo il risultato, ma dal punto di vista dell’allenatore devo trovare degli aspetti positivi. A mio parere abbiamo fatto un’ottima gara contro una grande squadra che è rimasta sorpresa dal nostro atteggiamento. Non abbiamo avuto paura di affrontarla e riempire l’area con tanti uomini. Questa è la strada che dobbiamo percorrere, correggendo qualcosa nell’ultimo passaggio». CONTRO IL ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Cesare, allenatore della Fiorentina, ha parlato inalla vigilia della gara contro il. Le sue parole Cesareha parlato inin vista della gara contro il. Le sue parole. DIFFICOLTA’ FIORENTINA – «In questo momento la squadra ha dimostrato di essere squadra. E’ chiaro che giudichiamo solo il risultato, ma dal punto di vista dell’allenatore devo trovare degli aspetti positivi. A mio parere abbiamo fatto un’ottima gara contro una grande squadra che è rimasta sorpresa dal nostro atteggiamento. Non abbiamo avuto paura di affrontarla e riempire l’area con tanti uomini. Questa è la strada che dobbiamo percorrere, correggendo qualcosa nell’ultimo passaggio». CONTRO IL ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Giunta: alle 12.30 conferenza stampa Ufficio Stampa Letizia Moratti, mi metto a servizio cittadini

(ANSA) – MILANO, 09 GEN – "Ringrazio il presidente Attilio Fontana che mi ha proposto in maniera inaspettata un compito difficile e complesso in un momento particolarmente complesso": lo ha detto Leti ...

Lombardia: Moratti, 'subito tavolo di confronto con dg Ats e ospedali'

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "I miei primi passi saranno approfondire l'organizzazione e aprire un tavolo di confronto con tutti i direttori generali delle Ats, delle Asst, e delle strutture accredita ...

