Conferenza stampa Fonseca | «Scudetto? Non ci pensiamo Ecco chi gioca»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 gennaio 2021) Pauloparla alla vigilia della gara contro l’Inter: il tecnico della Roma presenta il big match della 17esima giornata Pauloha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter:le sue dichiarazioni in. INTER CON GRANDI INDIVIDUALITA’ – «È vero che l’Inter ha granditori, ma non posso vedere solo questo. Per me l’Inter è una grande squadra, con un’identità molto forte. È facile capire come, ma è difficile opporsi. Non sono solo individualità, sono un collettivo molto forte. Abbiamo preparato la partita pensando al collettivo forte dell’Inter e alle situazioni individuali. Spinazzola è recuperato e domani giocherà».– «Per noi l’importante è la gara di domani. Poi penseremo alla Lazio. Penso che ...