Comune di Napoli, assessora Palmieri: "45mila euro per l'IC Troisi di Pianura"

Comune di Napoli: Annamaria Palmieri (assessora all'Istruzione) comunica l'approvazione di una delibera per la messa in sicurezza dell'IC Troisi di Pianura (recentemente oggetto di furti e danneggiamenti). La giunta comunale di Napoli ha approvato con l'urgenza necessaria una delibera che impegna 45.000 euro per la messa in sicurezza della sede dell'IC Troisi in via Provinciale

Il governatore Vincenzo De Luca lancia l'Opa su Napoli e boccia l'alleanza tra il Pd - il suo partito - e il M5S. Rompe gli indugi e scende in campo pesantemente sulle amministrative ...

Città Metropolitana, assegnate le deleghe a 12 consiglieri: scontro tra Pd e de Magistris

Le elezioni a sindaco di Napoli sullo sfondo aprono la guerra politica tra Pd e de Magistris nella Città Metropolitana. Ieri l’iniziativa del sindaco partenopei che ha riassegnato le deleghe ai consig ...

