«Comportati come se avessi il Covid», la campagna del governo britannico per frenare la nuova ondata – Il video (Di sabato 9 gennaio 2021) «Act like you’ve got it». «Comportati come se avessi il Covid». È il claim della nuova campagna di sensibilizzazione pubblica lanciata dal governo britannico per far fronte alla devastante ondata di casi e decessi che sta travolgendo il Regno Unito. Solo ieri, 8 gennaio, si son contati 68.053 nuovi casi e 1.325 decessi in un solo giorno. La campagna, costituita da spot televisivi, radiofonici e sui social media, ha come comune denominatore l’invito di restare in casa ed evitare assembramenti e di contagiare gli altri, comportandosi praticamente come se si fosse già stati contagiati dal SARS-CoV-2. Secondo i dati del governo britannico, infatti, quasi ... Leggi su open.online (Di sabato 9 gennaio 2021) «Act like you’ve got it». «seil». È il claim delladi sensibilizzazione pubblica lanciata dalper far fronte alla devastantedi casi e decessi che sta travolgendo il Regno Unito. Solo ieri, 8 gennaio, si son contati 68.053 nuovi casi e 1.325 decessi in un solo giorno. La, costituita da spot televisivi, radiofonici e sui social media, hacomune denominatore l’invito di restare in casa ed evitare assembramenti e di contagiare gli altri, comportandosi praticamentese si fosse già stati contagiati dal SARS-CoV-2. Secondo i dati del, infatti, quasi ...

