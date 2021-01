Complicanze per il Covid | morto il medico del Papa | il dramma che sconvolge il Vaticano

(Di sabato 9 gennaio 2021) Èildel, Fabrizio Soccorsi. Aveva 78 anni. Il dottore era ricoverato al Gemelli per una patologia oncologica. Il decesso è però avvenuto per complicazioni dovute al-19. Illo aveva scelto comepersonale nel 2015. L'Osservatorio Romano ha pubblicato il curriculum di Soccorsi, che per oltre 50 anni ha svolto un'ampia attività, sia a livelloche di docenza, "fino agli incarichi di primario del reparto di Epatologia e direttore del dipartimento Malattie del fegato, apparato digerente e nutrizione e del dipartimento Medicina interna e specialistica dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma. Aveva insegnato immunologia presso la scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, tenuto corsi di aggiornamento sulle patologie ...

Il medico di Papa Francesco, Fabrizio Soccorsi, è morto per complicanze dovute al Covid: era ricoverato in ospedale per una patologia oncologica. Fabrizio Soccorsi, il medico personale del Papa, è ...Il team di ricerca della Sapienza ha osservato una ridotta coagulazione rispetto a quella di 20 pazienti in terapia con il solo anticoagulante ...