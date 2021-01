Comitato Regionale Lombardia Dilettanti | Carlo Tavecchio eletto nuovo presidente

(Di sabato 9 gennaio 2021) L’exdella Figc,, torna a far parte del mondo del calcio dopo le sue dimissioni rassegnate nel 2017 in seguito alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Russia 2018. Quest’oggi, infatti,è statodeldei, battendo con 380 voti Alberto Pasquali, che ne ha ricevuti 366. SportFace.

MCriscitiello : Il ritorno di Carlo Tavecchio. A 77 anni è il nuovo Presidente del Comitato Regionale Lombardia. Vince di soli 14 v… - ProfondoDente : @FBiasin A parte il fatto che non è Consiglio, ma Comitato Regionale Lombardia (CRL). Comunque Alberto Pasquali di… - FranTonizzo : Ermes Canciani confermato presidente del Comitato Regionale FIGC LND del Friuli Venezia Giulia per il quadriennio 2… - bisignanotweet : Carlo #Tavecchio è il nuovo presidente del Comitato Regionale @LegaDilettanti Lombardia. Bentornato, Presidente! - RivieraSportit : Calcio. Giulio Ivaldi confermato al vertice del Comitato Regionale. Ecco tutte le cariche assegnate -

RIETI - Melchiorre Zarelli è stato riconfermato alla guida del Cr Lazio per il prossimo quadriennio. Rielezione scontata, visto che correva da solo (respinto il ricorso di Luigi ...