Com’è nata La Regina degli Scacchi | i segreti della serie nel documentario dietro le quinte su Netflix

Leggi su optimagazine

(Di sabato 9 gennaio 2021) Prima che arrivasse Bridgerton a fare la voce grossa in termini di visualizzazioni è stata certamente Lala vera sorpresa dinel 2020. Piùnuova stagione di The Crown, il cui successo era già consolidato dalle precedenti, è stata la storiageniale campionessa didalla penna di Walter Davis a conquistare il pubblico sul finire di un anno trascorso perlopiù davanti alla tv per cause di forza maggiore.ha reso omaggio a quella che, ad oggi, è la sua minipiù vista di sempre con uno speciale making of, un piccoloin cui la protagonista, i creatori e la troupe rivelano alcuni dettagli sulla lavorazione de La ...