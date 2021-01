Claudio, il campione de L’Eredità, lascia senza parole Flavio Insinna: “Guarda cosa hai fatto!” (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo Massimo Cannoletta, che in queste ultime settimane è stato spesso ospite nei salotti tv, L’Eredità di Flavio Insinna ha un nuovo campione. È Claudio Sorrentino, operaio romano che vive a Zagarolo. Dopo l’abbandono spontaneo di Cannoletta, che è rimasto nel game show per ben 51 puntate e ha lasciato dopo aver vinto un montepremi di 280mila euro, è arrivato Claudio che sta regalando ai telespettatori di Rai1 fortissime emozioni. E non sta facendo assolutamente rimpiangere la preparazione del suo predecessore. E ha vinto anche nella puntata di venerdì 8 gennaio 2021. Come ha fatto notare il conduttore, quella è stata la terza vittoria su quattro ghigliottine per Claudio, campione in carica ancora una volta. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo Massimo Cannoletta, che in queste ultime settimane è stato spesso ospite nei salotti tv,diha un nuovo. ÈSorrentino, operaio romano che vive a Zagarolo. Dopo l’abbandono spontaneo di Cannoletta, che è rimasto nel game show per ben 51 puntate e hato dopo aver vinto un montepremi di 280mila euro, è arrivatoche sta regalando ai telespettatori di Rai1 fortissime emozioni. E non sta facendo assolutamente rimpiangere la preparazione del suo predecessore. E ha vinto anche nella puntata di venerdì 8 gennaio 2021. Come ha fatto notare il conduttore, quella è stata la terza vittoria su quattro ghigliottine perin carica ancora una volta. (Continua dopo la ...

Filomen25789063 : @insinnaflavio volevamo fare i complimenti all' campione Claudio e stato bravissimo ha vinto la ghigliottina e semp… - CorriereUmbria : L'Eredità, Claudio torna campione e vince 5.625 euro alla ghigliottina #Eredità #Insinna #Rai1 - lancia_claudio : RT @save_lancia: Buon compleanno al nostro campione! Auguri Miki Biasion #Lancia #savelancia #mikibiasion - hrtmadeOfglass : claudio il campione dell’eredità non sa che “Love Of My Life” è una canzone dei Queen ?????? - Dov_EL : @borghi_claudio Twitter non è l'Italia ne un campione -