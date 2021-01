Cinque Regioni in zona arancione, resto d’Italia in zona gialla da lunedì 11 gennaio (Di sabato 9 gennaio 2021) . Cambiano i colori delle Regioni: da lunedì 11 gennaio torna la divisione in zona gialla, zona arancione e zona rossa. Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto finiscono in zona arancione, mentre tutto il resto d’Italia sarà in zona gialla. La misura sarà valida da domenica per le 5 Regioni, ma questo fine settimana tutta Italia è ancora in zona arancione. Le Regioni italiane tornano a colorarsi in base alle misure restrittive: in base ai dati epidemiologici sono pronte ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 9 gennaio 2021) . Cambiano i colori delle: da11torna la divisione inrossa. Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto finiscono in, mentre tutto ilsarà in. La misura sarà valida da domenica per le 5, ma questo fine settimana tutta Italia è ancora in. Leitaliane tornano a colorarsi in base alle misure restrittive: in base ai dati epidemiologici sono pronte ...

