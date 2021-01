Chiara Ferragni è caduta: ecco cosa è successo e cosa ha scritto (Di sabato 9 gennaio 2021) Incredibile avvenimento per Chiara Ferragni che incinta all’ottavo mese sarebbe caduta. A raccontarlo è stata direttamente lei sui social. E’ andata immediatamente a fare una nuova ecografia in maniera tale da poter stare tranquilla nonostante la caduta. ecco cosa ha scritto sul sul suo profilo ufficiale: “Ieri ho fatto una piccola caduta mentre camminavo nella natura (senza farmi nulla) ma in gravidanza non si sa mai quindi oggi ho fatto un’altra visita di controllo”. Giornal.it. Leggi su giornal (Di sabato 9 gennaio 2021) Incredibile avvenimento perche incinta all’ottavo mese sarebbe. A raccontarlo è stata direttamente lei sui social. E’ andata immediatamente a fare una nuova ecografia in maniera tale da poter stare tranquilla nonostante lahasul sul suo profilo ufficiale: “Ieri ho fatto una piccolamentre camminavo nella natura (senza farmi nulla) ma in gravidanza non si sa mai quindi oggi ho fatto un’altra visita di controllo”. Giornal.it.

kcobainsvoice : RT @Beatrice011997: Le persone che seguono solo Chiara Ferragni e non Fedez sanno che si perdono l'80% del divertimento? - lamiaoradaria : RT @Beatrice011997: Le persone che seguono solo Chiara Ferragni e non Fedez sanno che si perdono l'80% del divertimento? - helerrie : RT @Beatrice011997: Le persone che seguono solo Chiara Ferragni e non Fedez sanno che si perdono l'80% del divertimento? - vivereconlansia : RT @Beatrice011997: Le persone che seguono solo Chiara Ferragni e non Fedez sanno che si perdono l'80% del divertimento? - Maria_Laura_200 : RT @Beatrice011997: Le persone che seguono solo Chiara Ferragni e non Fedez sanno che si perdono l'80% del divertimento? -