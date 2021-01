Chiara Ferragni, chi sono Martina Maccherone e Pardis Zarei (Di sabato 9 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano Chiara, Martina e Pardis: tutte e tre in dolce attesa. Ecco il senso di un’amicizia eterna e pura Sembra che il 2021 sia l’anno delle nuove nascite. Che sia stato un anno triste, doloroso e anche monotono, può essere la causa – o meglio, il merito – di così tante gravidanze? Chiara Ferragni è in attesa della secondogenita, quasi alla ventinovesima settimana. L’influencer si sta aprendo ai suoi seguaci, mostrando quotidianamente la trasformazione del suo fisico, paragonando spesso la gravidanza attuale con quella scorsa di Leone. Ma a farle compagnia in questo dolce percorso ci sono le sue due migliori amiche, Martina Maccherone e Pardis Zarei, anche loro in dolce attesa. Chi è ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano: tutte e tre in dolce attesa. Ecco il senso di un’amicizia eterna e pura Sembra che il 2021 sia l’anno delle nuove nascite. Che sia stato un anno triste, doloroso e anche monotono, può essere la causa – o meglio, il merito – di così tante gravidanze?è in attesa della secondogenita, quasi alla ventinovesima settimana. L’influencer si sta aprendo ai suoi seguaci, mostrando quotidianamente la trasformazione del suo fisico, paragonando spesso la gravidanza attuale con quella scorsa di Leone. Ma a farle compagnia in questo dolce percorso cile sue due migliori amiche,, anche loro in dolce attesa. Chi è ...

