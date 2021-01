Chiara Ferragni cade e si spaventa: ecografia di controllo, come sta la figlia (Di sabato 9 gennaio 2021) Attimi di paura per la moglie di Fedez che corre a fare un chek up completo: è quasi all'ottavo mese di gravidanza L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 9 gennaio 2021) Attimi di paura per la moglie di Fedez che corre a fare un chek up completo: è quasi all'ottavo mese di gravidanza L'articolo proviene da Gossip e Tv.

ziomuro : Il fatto è che forse non voglio più lavorare in un mondo in cui la gente scrive titoli come Chiara Ferragni cade e… - PaluzzoM : Ma elenchiamo gli ospiti che vorrei io per un mia eventuale sorpresa a #CePostaPerTe: -Lady Gaga -Fedez & Chiara F… - SalvatoreSamp : RT @tempoweb: Dopo l'incidente ecografia con sorpresa Chiara #Ferragni mostra tutto ai fan - robertapernaa : RT @Beatrice011997: Le persone che seguono solo Chiara Ferragni e non Fedez sanno che si perdono l'80% del divertimento? - VittoriaRusso11 : @okeicomevuoitu Chiara Ferragni chi? -