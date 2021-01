Chiara Ferragni balla durante la cena, Leone va fuori di sé: la reazione del bimbo spiazza tutti. «Ma che dice?» (Di sabato 9 gennaio 2021) Chiara Ferragni balla durante la cena, Leone va fuori di sé: la reazione del bimbo spiazza tutti. «Ma che dice?». Chiara Ferragni, Fedez e Leone stanno trascorrendo qualche... Leggi su leggo (Di sabato 9 gennaio 2021)lavadi sé: ladel. «Ma che?»., Fedez estanno trascorrendo qualche...

leggoit : Chiara Ferragni balla durante la cena, Leone va fuori di sé: la reazione del bimbo spiazza tutti. «Ma che dice?» - nightvchangess : @SHTBLVRD ciao chiara ferragni non incinta - ttmaddoxx : È diventato Chiara Ferragni 2.0 - calumflawIess : Blog di Chiara Ferragni: The Blonde Salad Il nome che potrei dare io al mio blog: The brunette crispy mcbacon - sinaptotagmina : Tra l’altro sognavo di essere il migliore amico di un’ipotetica figlia di Chiara Ferragni e che andavamo ad una par… -