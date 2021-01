Chi era Rosa, la dolce mamma di Raoul Bova scomparsa nel 2019 (Di sabato 9 gennaio 2021) In un’intervista al Corriere Raoul ha raccontato il rapporto con la mamma Rosa Bova: “Mi voleva laureato ma è diventata la mia più grande fan quando ho iniziato la mia carriera da attore’. Aveva una ciocca Rosa sui capelli, la sua casa era piena di fiori e complementi d’arredo originali, era un’anima rock, definita così dalla Morales. È stata, inoltre, una mamma premuRosa: era molto attenta all’estetica del figlio, controllava se la barba fosse troppo lunga o troppo corta, se i capelli fossero della giusta lunghezza.” Rosa Bova ha cresciuto i suoi tre figli e ha curato la sua casa senza l’aiuto di nessuno, andava a fare la spesa in un mercatino lontano dal posto in cui abitava e tutti i commercianti che la conoscevano le facevano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) In un’intervista al Corriereha raccontato il rapporto con la: “Mi voleva laureato ma è diventata la mia più grande fan quando ho iniziato la mia carriera da attore’. Aveva una cioccasui capelli, la sua casa era piena di fiori e complementi d’arredo originali, era un’anima rock, definita così dalla Morales. È stata, inoltre, unapremu: era molto attenta all’estetica del figlio, controllava se la barba fosse troppo lunga o troppo corta, se i capelli fossero della giusta lunghezza.”ha cresciuto i suoi tre figli e ha curato la sua casa senza l’aiuto di nessuno, andava a fare la spesa in un mercatino lontano dal posto in cui abitava e tutti i commercianti che la conoscevano le facevano ...

