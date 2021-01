Chi è Joseph Capriati, il dj accoltellato dal padre (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - “Non mollare mai e credere nei propri sogni”. È questo il motto postato sulla propria pagina Facebook continuamente da Joseph Capriati, all'anagrafe Giuseppe, il dj di fama internazionale accoltellato all'addome nella tarda serata di ieri dal padre durante una lite in famiglia per futili motivi e che è ricoverato all'ospedale di Caserta in gravi condizioni. Trentatrè anni, deejay e produttore musicale, viveva da anni in Spagna, ma era ritornato a Caserta all'inizio di dicembre nell'abitazione dei genitori a causa della pandemia e dello stop della movida. Era da poco uscito il suo nuovo album In questi mesi, nonostante le misure anti Covid avessero fortemente colpito proprio il suo settore, quello dei locali notturni, il giovane stava vivendo un periodo di grande soddisfazione personale; era da poco uscito il ... Leggi su agi (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - “Non mollare mai e credere nei propri sogni”. È questo il motto postato sulla propria pagina Facebook continuamente da, all'anagrafe Giuseppe, il dj di fama internazionaleall'addome nella tarda serata di ieri daldurante una lite in famiglia per futili motivi e che è ricoverato all'ospedale di Caserta in gravi condizioni. Trentatrè anni, deejay e produttore musicale, viveva da anni in Spagna, ma era ritornato a Caserta all'inizio di dicembre nell'abitazione dei genitori a causa della pandemia e dello stop della movida. Era da poco uscito il suo nuovo album In questi mesi, nonostante le misure anti Covid avessero fortemente colpito proprio il suo settore, quello dei locali notturni, il giovane stava vivendo un periodo di grande soddisfazione personale; era da poco uscito il ...

sulsitodisimone : Chi è Joseph Capriati, il dj accoltellato dal padre - giuliaziino : RT @La_Lettura: #twitterguest Roberto Volpi consiglia: Joseph Ratzinger, «Gesù di Nazaret». Chi non conosce Gesù? Io, per esempio, prima di… - fabriroby : RT @HuffPostItalia: Chi è Joseph Capriati, il dj accoltellato dal padre - HuffPostItalia : Chi è Joseph Capriati, il dj accoltellato dal padre - occhio_notizie : Sono ore di apprensione per i fan di Joseph Capriati, il dj e producer originario di Caserta, accoltellato dal padr… -