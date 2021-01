Chi è il padre del bambino di Rori in Una Mamma Per Amica? Nuove rivelazioni dal cast (Di sabato 9 gennaio 2021) L’identità del padre del bambino di Rori in Una Mamma Per Amica è il grande enigma con cui la serie si è congedata dal pubblico: il revival conclusivo di Gilmore Girls, prodotto da Netflix nel 2016, ha chiuso la saga di Lorelai e Rori con le famose quattro parole con cui la creatrice Amy Sherman Palladino avrebbe da sempre voluto terminare il suo show. Ovvero, la rivelazione che Rori è incinta. Ma di chi? La domanda resta inevasa: su chi sia il padre del bambino di Rori in Una Mamma Per Amica le tesi sono diverse, vista l’instabilità sentimentale della protagonista, ma la più plausibile è quella che lo individua in Logan Huntzberger. Lo storico fidanzato della giovane Gimore, ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) L’identità deldeldiin UnaPerè il grande enigma con cui la serie si è congedata dal pubblico: il revival conclusivo di Gilmore Girls, prodotto da Netflix nel 2016, ha chiuso la saga di Lorelai econ le famose quattro parole con cui la creatrice Amy Sherman Palladino avrebbe da sempre voluto terminare il suo show. Ovvero, la rivelazione cheè incinta. Ma di chi? La domanda resta inevasa: su chi sia ildeldiin UnaPerle tesi sono diverse, vista l’instabilità sentimentale della protagonista, ma la più plausibile è quella che lo individua in Logan Huntzberger. Lo storico fidanzato della giovane Gimore, ...

