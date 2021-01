“Che cosa ha detto?!” GF Vip | vipponi gelati da Dayane Mello E c’è chi chiede subito la squalifica Ecco cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 gennaio 2021) Grande Fratello Vip, tensione per quelle precise parole pronunciate da. Si alza l’ennesima polemica per quei toni che non sarebbero in linea con le regole del programma. E non è la prima che la gieffina compie lo scivolone. Tra i concorrenti senza parole, e a telecamere accese, il video mostra a tutti come sono andate le cose. Scopriamo. Tutti si sono domandati: “Che ha detto?”. Ebbene, pare cheabbia commesso lo stesso errore di altri ‘colleghi0 inquilini poiti proprio per quelle espressioni che non sarebbero in linea non solo con le regole del programma ma anche dell’educazione in generale. Come Stefano Bettarini e Denis Dosio,viene accusata di aver commesso lo stesso ...