«C’è posta per te», Sabrina Ferilli e mamma Ida a casa di Maria: «Iniziamo bene» (Di sabato 9 gennaio 2021) «È più bella la mamma della figlia», dice Maria De Filippi scherzando con Sabrina Ferilli. «Iniziamo bene», ride l’attrice. Parte così, dentro un’amicizia, la nuova edizione di C’è posta per te. La 24esima per il people show che ha come protagoniste assolute le storie e le persone. Leggi su vanityfair (Di sabato 9 gennaio 2021) «È più bella la mamma della figlia», dice Maria De Filippi scherzando con Sabrina Ferilli. «Iniziamo bene», ride l’attrice. Parte così, dentro un’amicizia, la nuova edizione di C’è posta per te. La 24esima per il people show che ha come protagoniste assolute le storie e le persone.

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - trash_italiano : Almeno sabato inizia C’è Posta Per Te - alelovesteve_ : RT @fvnzioniamo: le storie con i vecchietti che si cercano dopo cinquant’anni mie storie preferite c’è posta per te potrebbe piazzarmi solo… - Sofia11828600 : RT @fvnzioniamo: le storie con i vecchietti che si cercano dopo cinquant’anni mie storie preferite c’è posta per te potrebbe piazzarmi solo… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia