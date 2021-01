C’è posta per te, Rossella scioglie il cuore del pubblico e riabbraccia suo papà (Di domenica 10 gennaio 2021) Continuano le storie emozionanti di C’è posta per te, il programma è tornato in onda come di consueto, senza però incappare qualche polemica. Al pubblico non è sfuggito il fatto che tutto sembri troppo normale, come se il Covid-19 non fosse mai arrivato. C’è però una spiegazione, ovvero che le puntate sono state registrate verso la fine della scorsa estate, il pubblico in studio non indossa le mascherine perché sottoposto a tampone, inoltre i posti a sedere sono separati dal plexiglass, ecco come il programma è riuscito a non perdere il suo fascino. Dopo la storia di Carlotta e di Claudia, tocca ad Antonio, un papà che non vede la figlia da due anni. La dolcezza della figlia sarà fondamentale alla riconciliazione. La storia di Antonio Antonio ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per riconciliarsi con la ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Continuano le storie emozionanti di C’èper te, il programma è tornato in onda come di consueto, senza però incappare qualche polemica. Alnon è sfuggito il fatto che tutto sembri troppo normale, come se il Covid-19 non fosse mai arrivato. C’è però una spiegazione, ovvero che le puntate sono state registrate verso la fine della scorsa estate, ilin studio non indossa le mascherine perché sottoposto a tampone, inoltre i posti a sedere sono separati dal plexiglass, ecco come il programma è riuscito a non perdere il suo fascino. Dopo la storia di Carlotta e di Claudia, tocca ad Antonio, unche non vede la figlia da due anni. La dolcezza della figlia sarà fondamentale alla riconciliazione. La storia di Antonio Antonio ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per riconciliarsi con la ...

