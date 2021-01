C’è posta per te riparte alla grande con ospiti e nuove storie da raccontare (Di sabato 9 gennaio 2021) Conto alla rovescia terminato. Il 2021 porta una gioia per il pubblico di Mediaset che non vedeva l’ora di seguire C’è posta per te. E se la matematica non è una opinione, questa edizione di C’è posta per te potrebbe essere tra le più viste di sempre. Considerato il fatto che ristoranti, locali e via dicendo, sono chiusi al fine settimana, almeno 9 e 10 gennaio ( ma potrebbe accadere anche settimana prossima) la platea di pubblico che resta a casa, potrebbe regalare ascolti record al programma di Maria de Filippi. Ma di questo, ne parleremo domani. Iniziamo invece dalle anticipazioni che ci rivelano i nomi dei due super ospiti della puntata di oggi, 9 gennaio 2021 che inaugura questa nuova edizione di C’è posta. Due super nomi per la prima puntata anche se poi come sempre succede a C’è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 gennaio 2021) Contorovescia terminato. Il 2021 porta una gioia per il pubblico di Mediaset che non vedeva l’ora di seguire C’èper te. E se la matematica non è una opinione, questa edizione di C’èper te potrebbe essere tra le più viste di sempre. Considerato il fatto che ristoranti, locali e via dicendo, sono chiusi al fine settimana, almeno 9 e 10 gennaio ( ma potrebbe accadere anche settimana prossima) la platea di pubblico che resta a casa, potrebbe regalare ascolti record al programma di Maria de Filippi. Ma di questo, ne parleremo domani. Iniziamo invece dalle anticipazioni che ci rivelano i nomi dei due superdella puntata di oggi, 9 gennaio 2021 che inaugura questa nuova edizione di C’è. Due super nomi per la prima puntata anche se poi come sempre succede a C’è ...

trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - trash_italiano : Almeno sabato inizia C’è Posta Per Te - benedettisara96 : RT @trash_italiano: 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - so0jin_ : Menomale che c'è Jihoon che posta haha - AriannaRotondo4 : RT @onedmalikhugg: La verità è che fox Turchia sapeva che domani inizia c’è posta per te -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia