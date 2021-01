C’è Posta per Te, Luigi cerca la sua ‘Mariella’: sono passati più di cinquant’anni, incredibile storia (Di domenica 10 gennaio 2021) Nel corso della prima puntata di C’è Posta per Te, Maria De Filippi ha raccontato la storia di: vediamo come è andata a finire. Sapevamo benissimo che la prima puntata di C’è Posta per Te sarebbe stata imperdibile. E, in effetti, si è dimostrata proprio così. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recentissimo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 10 gennaio 2021) Nel corso della prima puntata di C’èper Te, Maria De Filippi ha raccontato ladi: vediamo come è andata a finire. Sapevamo benissimo che la prima puntata di C’èper Te sarebbe stata imperdibile. E, in effetti, si è dimostrata proprio così. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recentissimo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - trash_italiano : Almeno sabato inizia C’è Posta Per Te - Morretz97 : RT @eliscrivecose: Devo iniziare a frequentare soltanto gente che mi possa assicurare che tra 57 anni mi cercherà a c’è posta per te basta… - carmens97644477 : RT @mainchesenso__: c’è posta per te però rimane uno dei migliori programmi della mediaset e chi dice il contrario non capisce #CePostaPerTe - tralenuvole__ : RT @eliscrivecose: Devo iniziare a frequentare soltanto gente che mi possa assicurare che tra 57 anni mi cercherà a c’è posta per te basta… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia